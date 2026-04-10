Легендарный Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хотел бы завершить профессиональную карьеру на Олимпиаде 2028 года. Джокович является действующим олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. В финале турнира Олимпиады 2024 года в Париже он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Я хотел бы завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках, это было бы прекрасно. Но как оно будет, не могу сказать, честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля. Но я буду стараться сохранить физическое и психологическое здоровье», — приводит слова Джоковича Sportal Serbia.