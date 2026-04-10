Зверев — четвёртый игрок в истории по числу выходов в 1/2 финала на грунтовых «Мастерсах»
Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев в 10-й раз за свою карьеру вышел в полуфинал грунтового «Мастерса». Со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3 он одолел представителя Бразилии Жоао Фонсеку (40-й номер рейтинга).
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
Таким образом, Зверев стал четвёртым игроком в истории по числу выходов в 1/2 финала на грунтовых «Мастерсах». 37 раз до этой стадии добирались Рафаэль Надаль, 28 — Новак Джокович, а Роджер Федерер — 19.
Александр Зверев (Германия) в полуфинале соревнований в Монако сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Янник Синнер (Италия). Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
