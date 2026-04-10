Испанский журналист — о Звереве: на грунте он может обыграть Алькараса и Синнера
Испанский журналист Хосе Морон прокомментировал выход Александра Зверева в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. Морон отметил, что Зверев может обыграть на грунтовом покрытии лидеров рейтинга — Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
40
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 3
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Зверев очень стабилен. Он редко ошибается в игре с теми, против кого не должен допускать осечек. Сегодня он прошёл через тяжёлую битву с Фонсекой, длившуюся почти три часа.
Для меня Саша на грунте вполне может победить и Алькараса, и Синнера. Мы уже видели, на что он способен», — написал Морон в социальных сетях.
Александр Зверев (Германия) в полуфинале соревнований в Монако сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Янник Синнер (Италия).
Материалы по теме
