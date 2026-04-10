Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Монако, где сыграет с Александром Зверевым
Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер одержал победу в матче с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом (седьмая строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:4. Они оспаривали путёвку в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Окончен
Янник Синнер
Поединок длился 1 час 31 минуту. Итальянский теннисист за это время допустил одну двойную ошибку, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Канадец не реализовал единственный брейк-пойнт, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.
Второй номер рейтинга Янник Синнер (Италия) в полуфинале престижного грунтового турнира встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия).
