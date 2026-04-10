Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Янник Синнер, результат матча 10 апреля 2026, счет 0:2, 1/4 финала Мастерса в Монако

Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Монако, где сыграет с Александром Зверевым
Янник Синнер
Комментарии

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер одержал победу в матче с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом (седьмая строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:4. Они оспаривали путёвку в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Поединок длился 1 час 31 минуту. Итальянский теннисист за это время допустил одну двойную ошибку, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Канадец не реализовал единственный брейк-пойнт, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.

Второй номер рейтинга Янник Синнер (Италия) в полуфинале престижного грунтового турнира встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия).

Календарь «Мастерса» в Монте-Карло
Сетка «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android