Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Монако, где сыграет с Александром Зверевым

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер одержал победу в матче с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом (седьмая строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:4. Они оспаривали путёвку в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Поединок длился 1 час 31 минуту. Итальянский теннисист за это время допустил одну двойную ошибку, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Канадец не реализовал единственный брейк-пойнт, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.

Второй номер рейтинга Янник Синнер (Италия) в полуфинале престижного грунтового турнира встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия).