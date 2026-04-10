Остапенко проиграла Русе в четвертьфинале турнира WTA-500 в Линце
23-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале она уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (87-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 1:6.
Линц. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 14:05 МСК
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Остапенко четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Русе девять эйсов, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.
За выход в финал соревнований Русе поспорит с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).
