Елена Остапенко — Елена-Габриэла Русе: результат матча 10 апреля, счёт 1:2, 1/4 финала турнира в Линце

Остапенко проиграла Русе в четвертьфинале турнира WTA-500 в Линце
23-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале она уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (87-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 1:6.

Линц. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 14:05 МСК
Елена Остапенко
23
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
4 		6 6
         
Елена-Габриэла Русе
87
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Остапенко четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Русе девять эйсов, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

За выход в финал соревнований Русе поспорит с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Календарь турнира в Линце
Сетка турнира в Линце
Материалы по теме
Мирра в сете от полуфинала Линца! Алькарас повесил Бублику «баранку» в Монте-Карло. LIVE!
Live
Мирра в сете от полуфинала Линца! Алькарас повесил Бублику «баранку» в Монте-Карло. LIVE!
