Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В четвертьфинале он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:15 МСК
7
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Чувствую, что сегодня это был шаг вперёд. Это был очень тяжёлый матч. Я знал, что мне нужно стать лучше в определённых областях. Подача ещё не такая, как мне бы хотелось, но, если учитывать все обстоятельства, я очень счастлив. Вчера очень устал. Хорошо восстановился во время сна этой ночью. Посмотрим, что будет завтра, но в любом случае я очень рад вернуться в полуфинал», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
