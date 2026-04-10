«Самое важное — показать прогресс». Зверев — о выходе в полуфинал в Монте-Карло
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В 1/4 финала он оказался сильнее бразильца Жоао Фонсеки (7:5, 6:7 (3:7), 6:3).
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
«Для всех нас это первая неделя на грунте, так что это нелегко. Это не самый красивый теннис. Я выиграл, нахожусь в полуфинале и очень доволен этим. Чувствую, что лучшим сетом для меня был третий, так что это свидетельствует об улучшении. Самое важное на этой неделе — показать прогресс и отточить свою агрессивную игру, потому что на грунте мне приходится немного больше бороться, чем на харде», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
