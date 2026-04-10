Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Самое важное — показать прогресс». Зверев — о выходе в полуфинал в Монте-Карло

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В 1/4 финала он оказался сильнее бразильца Жоао Фонсеки (7:5, 6:7 (3:7), 6:3).

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
Жоао Фонсека
40
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 3
7 		6 3 6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Для всех нас это первая неделя на грунте, так что это нелегко. Это не самый красивый теннис. Я выиграл, нахожусь в полуфинале и очень доволен этим. Чувствую, что лучшим сетом для меня был третий, так что это свидетельствует об улучшении. Самое важное на этой неделе — показать прогресс и отточить свою агрессивную игру, потому что на грунте мне приходится немного больше бороться, чем на харде», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

