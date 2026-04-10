Алькарас — Бублик: испанец выиграл первый сет 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, на грунтовых кортах Монте-Карло продолжается теннисный турнир категории «Мастерс». В рамках 1/4 финала играют первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и представитель Казахстана Александр Бублик (11-й номер рейтинга). После первого сета счёт 6:3 в пользу испанского спортсмена.

Это первая очная встреча между теннисистами на турнирах под эгидой АТР. Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он одолел итальянца Лоренцо Музетти.