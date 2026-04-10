Алькарас с «баранкой» обыграл Бублика и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В четвертьфинале он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В её рамках Алькарас три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бублика два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).