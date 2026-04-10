Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Александр Бублик: результат матча 10 апреля, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Монте-Карло

Алькарас с «баранкой» обыграл Бублика и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В четвертьфинале он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В её рамках Алькарас три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бублика два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android