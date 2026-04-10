22-летний Карлос Алькарас одержал 300-ю победу в карьере

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 300-ю победу в карьере на уровне тура (при 67 поражениях). В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он одолел итальянца Лоренцо Музетти.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
Алькарас и Синнер в шаге от финала Монте-Карло. Борьба за звание 1-й ракетки обострилась
Алькарас и Синнер в шаге от финала Монте-Карло. Борьба за звание 1-й ракетки обострилась
