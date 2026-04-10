22-летний Карлос Алькарас одержал 300-ю победу в карьере

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 300-ю победу в карьере на уровне тура (при 67 поражениях). В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он одолел итальянца Лоренцо Музетти.