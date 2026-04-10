22-летний Карлос Алькарас одержал 300-ю победу в карьере
Поделиться
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 300-ю победу в карьере на уровне тура (при 67 поражениях). В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
Александр Бублик
В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).
Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он одолел итальянца Лоренцо Музетти.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:33
-
18:12
-
17:46
-
17:33
-
17:07
-
16:55
-
16:48
-
15:26
-
15:06
-
14:56
-
13:19
-
12:59
-
12:48
-
12:30
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:00
-
10:09
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:23
-
09:12
-
08:31
-
00:56
-
00:37
-
00:20
- 9 апреля 2026
-
23:57
-
23:25