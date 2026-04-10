Алькарас вышел на третье место по числу полуфиналов «тысячников» до 23 лет

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над Александром Бубликом (6:3, 6:0) в четвертьфинале турнира в Монте-Карло вышел в свой 14-й полуфинал на турнирах ATP-1000. Он поднялся на третью строчку по количеству выходов в полуфиналы турниров до 23 лет.

Топ‑5 игроков по числу полуфиналов ATP-1000, достигнутых до 23 лет:

1. Рафаэль Надаль — 25 полуфиналов.

2. Новак Джокович — 17 полуфиналов.

3. Карлос Алькарас — 14 полуфиналов.

4. Ллейтон Хьюитт — 13 полуфиналов.

5. Пит Сампрас — 12 полуфиналов.

В полуфинале турнира в Монте-Карло Алькарас сыграет с победителем пары Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).

