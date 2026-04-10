Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Сорана Кырстя: результат матча 10 апреля, счёт, 1/4 финала турнира в Линце

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Линце, обыграв Сорану Кырстю
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале соревнований она обыграла румынскую спортсменку Сорану Кырстю (29-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Линц. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:45 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 4 		6 2
         
Сорана Кырстя
29
Румыния
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кырсти два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований в Линце Мирра Андреева сразится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (87-я в рейтинге).

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Екатерина Александрова.

Календарь турнира в Линце
Сетка турнира в Линце
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android