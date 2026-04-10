Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Линце, обыграв Сорану Кырстю

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале соревнований она обыграла румынскую спортсменку Сорану Кырстю (29-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кырсти два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований в Линце Мирра Андреева сразится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (87-я в рейтинге).

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Екатерина Александрова.