Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Линце, обыграв Сорану Кырстю

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале соревнований она обыграла румынскую спортсменку Сорану Кырстю (29-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кырсти два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В полуфинале соревнований в Линце Мирра Андреева сразится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (87-я в рейтинге).
Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Екатерина Александрова.
- 10 апреля 2026
