Алькарас — третий, кто провёл наименьшее количество матчей на пути к 300-й победе
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас достиг 300-й победы на уровне тура за 367 матчей. Такая же статистика была у Джона Макинроя.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
2 : 0
Александр Бублик
Быстрее такое количество побед одерживали Джимми Коннорс (365) и Род Лэйвер (355). Далее идут Иван Лендл (373), Рафаэль Надаль (373) и Борис Беккер (374).
В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0. В полуфинале соревнований он сразится с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).
- 10 апреля 2026
