Алькарас — о Синнере: он пробует разные вещи, это подталкивает меня совершенствоваться

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что бы хотел перенять у четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера.

«Я заметил, как Янник наносит действительно хорошие удары. У него это хорошо получается! Он отлично их выполняет, не знаю, смотрел ли он мои видео, но я рад, что он пробует разные вещи, потому что это подталкивает меня совершенствоваться и самому экспериментировать. Что бы я хотел перенять у Янника? Такую же агрессию на корте, как у него, тот способ, с которым он подходит к мячу и бьёт его в самом лучшем месте ракетки. И затем подача… она сильно улучшилась, и первая, и вторая», — сказал Алькарас на пресс-конференции.