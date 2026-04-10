Теннис Новости

Синнер поделился ожиданиями от матча со Зверевым

Синнер поделился ожиданиями от матча со Зверевым
Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с Александром Зверевым, занимающим третью строчку. Их встреча состоится в рамках полуфинала турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я ожидаю, что он будет играть очень агрессивно и отлично подавать. Одержать победу над ним будет непросто. В рамках этого турнира главное для меня — сосредоточиться на собственной игре, независимо от завтрашнего матча, чтобы быть готовым к турнирам в Риме и Париже», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Зверев и Синнер встречались между собой 12 раз. Итальянец одержал восемь побед, семь из которых — подряд.

