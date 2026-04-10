Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Первый — всегда особенный». Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере

Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло выбрал три знаковых матча в его карьере.

«Первый. Первый всегда особенный, первый матч ATP, который я выиграл. Это было в 2020 году, на Rio Open, с Альбертом Рамосом. Я бы сказал, финал «Ролан-Гаррос». И первая победа над Новаком Джоковичем. Это мои три любимых момента», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0. Для испанца эта победа стала 300-й в карьере.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android