«Первый — всегда особенный». Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло выбрал три знаковых матча в его карьере.

«Первый. Первый всегда особенный, первый матч ATP, который я выиграл. Это было в 2020 году, на Rio Open, с Альбертом Рамосом. Я бы сказал, финал «Ролан-Гаррос». И первая победа над Новаком Джоковичем. Это мои три любимых момента», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (11-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:0. Для испанца эта победа стала 300-й в карьере.