Валантен Вашеро вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Алькарасом

23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В четвертьфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора (шестой в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Вашеро шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету де Минора три эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 17 заработанных.

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Валантен Вашеро сразится с лидером мирового рейтинга и действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом.