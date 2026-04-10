Анастасия Потапова вышла в полуфинал «пятисотника» в Линце
97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале соревнований она обыграла соотечественницу Лилли Таггер (117-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:0.
Линц. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:25 МСК
97
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
117
Лилли Таггер
Л. Таггер
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Потапова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таггер один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В полуфинале «пятисотника» в Линце Потапова сразится с победительницей встречи Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия).
- 10 апреля 2026
