Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Лилли Таггер: результат матча 10 апреля, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Линце

Анастасия Потапова вышла в полуфинал «пятисотника» в Линце
Комментарии

97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале соревнований она обыграла соотечественницу Лилли Таггер (117-я в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:0.

Линц. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:25 МСК
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		0
         
Лилли Таггер
117
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Потапова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таггер один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале «пятисотника» в Линце Потапова сразится с победительницей встречи Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия).

Сетка турнира в Линце
