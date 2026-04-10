Определились полуфиналисты «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, 1/2 финала:

Александр Зверев (Германия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2);

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Валантен Вашеро (Монако, LL).

В 1/4 финала Зверев обыграл бразильца Жоао Фонсеку со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3. Синнер оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4), Алькарас победил Александра Бублика (6:3, 6:0), а Вашеро — Алекса де Минора (6:4, 4:6, 6:3).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти.