Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Определились полуфиналисты «Мастерса» в Монте-Карло

Определились полуфиналисты «Мастерса» в Монте-Карло
Сегодня, 10 апреля, завершились четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, 1/2 финала:

  • Александр Зверев (Германия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2);
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Валантен Вашеро (Монако, LL).

В 1/4 финала Зверев обыграл бразильца Жоао Фонсеку со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3. Синнер оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4), Алькарас победил Александра Бублика (6:3, 6:0), а Вашеро — Алекса де Минора (6:4, 4:6, 6:3).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
