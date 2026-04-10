Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: результаты матчей на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках очередного игрового дня состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, 1/4 финала. Результаты на 10 апреля:

Жоао Фонсека (Бразилия) – Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 7:6 (7,3), 3:6;
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Янник Синнер (Италия, 2) — 3:6, 4:6;
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:3, 6:0;
Валантен Вашеро (Монако, LL) – Алекс де Минор (Австралия, 5) — 6:4, 3:6, 6:3.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

