«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: результаты матчей на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках очередного игрового дня состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, 1/4 финала. Результаты на 10 апреля:

Жоао Фонсека (Бразилия) – Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 7:6 (7,3), 3:6;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Янник Синнер (Италия, 2) — 3:6, 4:6;

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:3, 6:0;

Валантен Вашеро (Монако, LL) – Алекс де Минор (Австралия, 5) — 6:4, 3:6, 6:3.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.