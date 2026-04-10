Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Для меня это огромная честь». Вашеро — о выходе в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В 1/4 финала он обыграл Алекса де Минора со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 18:30 МСК
Валантен Вашеро
23
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

— Это невероятно. Это происходит снова. Алькарас, Синнер, Зверев, Вашеро. Наши полуфиналисты. Как это звучит?
— Звучит потрясающе. Для меня это огромная честь — быть в полуфинале среди трёх лучших игроков последних нескольких лет. Я просто не могу дождаться завтрашнего дня и возможности сыграть с Карлосом в родном городе, это невероятно.

— Если посмотреть на эту толпу, наверняка здесь много знакомых людей. Это не просто толпа. Это друзья. Семья. Должно быть, это особенный опыт.
— Все эти ребята наверху, которые скандируют, — мои лучшие друзья с девяти, 10, 11, 12 лет. Редко… игроку выпадает такая возможность видеть столько близких вокруг. Все члены клуба сидят здесь в ложах. Я могу назвать, наверное, тысячу лиц в толпе. Мне так повезло, — сказал Вашеро в интервью на корте.

