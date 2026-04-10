«Для меня это огромная честь». Вашеро — о выходе в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В 1/4 финала он обыграл Алекса де Минора со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
— Это невероятно. Это происходит снова. Алькарас, Синнер, Зверев, Вашеро. Наши полуфиналисты. Как это звучит?
— Звучит потрясающе. Для меня это огромная честь — быть в полуфинале среди трёх лучших игроков последних нескольких лет. Я просто не могу дождаться завтрашнего дня и возможности сыграть с Карлосом в родном городе, это невероятно.
— Если посмотреть на эту толпу, наверняка здесь много знакомых людей. Это не просто толпа. Это друзья. Семья. Должно быть, это особенный опыт.
— Все эти ребята наверху, которые скандируют, — мои лучшие друзья с девяти, 10, 11, 12 лет. Редко… игроку выпадает такая возможность видеть столько близких вокруг. Все члены клуба сидят здесь в ложах. Я могу назвать, наверное, тысячу лиц в толпе. Мне так повезло, — сказал Вашеро в интервью на корте.
- 10 апреля 2026
