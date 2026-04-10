Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было приятно, что он находился в моей ложе». Синнер о Расселле на его матче в Монте-Карло

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о присутствии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на его четвертьфинальном матче на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Мы хорошие друзья, и мне было приятно, что он находился в моей ложе. Когда я поехал на Гран-при, он пригласил меня в свою ложу. Мы больше похожи на хороших друзей, мы поддерживаем друг друга», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В четвертьфинале соревнований Синнер одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4. Далее он сразится с немцем Александром Зверевым.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android