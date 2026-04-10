«Мы играли в худших для меня условиях». Бублик — Алькарасу после матча в Монте-Карло

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас пообщались после четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Монте-Карло. Алькарас обыграл Бублика со счётом 6:3, 6:0.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Алькарас: Прости, чувак.

Бублик: Ничего, удачи.

Алькарас: Спасибо большое.

Бублик: Мы играли в худших для меня условиях.

Алькарас: Жду не дождусь встречи с тобой на траве! — сказали теннисисты у сетки.

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро, который в 1/4 финале обыграл австралийца Алекса де Минора (6:4, 3:6, 6:3).

