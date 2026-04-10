«Мы играли в худших для меня условиях». Бублик — Алькарасу после матча в Монте-Карло
Поделиться
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас пообщались после четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Монте-Карло. Алькарас обыграл Бублика со счётом 6:3, 6:0.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
11
Александр Бублик
А. Бублик
Алькарас: Прости, чувак.
Бублик: Ничего, удачи.
Алькарас: Спасибо большое.
Бублик: Мы играли в худших для меня условиях.
Алькарас: Жду не дождусь встречи с тобой на траве! — сказали теннисисты у сетки.
В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро, который в 1/4 финале обыграл австралийца Алекса де Минора (6:4, 3:6, 6:3).
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
22:51
-
22:44
-
22:35
-
21:56
-
21:23
-
21:20
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
19:59
-
19:52
-
19:09
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:33
-
18:12
-
17:46
-
17:33
-
17:07
-
16:55
-
16:48
-
15:26
-
15:06
-
14:56
-
13:19
-
12:59
-
12:48
-
12:30
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
11:40