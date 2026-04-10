«Мы играли в худших для меня условиях». Бублик — Алькарасу после матча в Монте-Карло

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас пообщались после четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Монте-Карло. Алькарас обыграл Бублика со счётом 6:3, 6:0.

Алькарас: Прости, чувак.

Бублик: Ничего, удачи.

Алькарас: Спасибо большое.

Бублик: Мы играли в худших для меня условиях.

Алькарас: Жду не дождусь встречи с тобой на траве! — сказали теннисисты у сетки.

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Алькарас сразится с представителем Монако Валантеном Вашеро, который в 1/4 финале обыграл австралийца Алекса де Минора (6:4, 3:6, 6:3).