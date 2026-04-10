Донна Векич обыграла Каролину Плишкову в четвертьфинале турнира в Линце

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в одиночном разряде, 104-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В четвертьфинале она обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Векич один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Плишковой четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В полуфинале соревнований в Линце Донна Векич сразится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой (97-я в рейтинге).