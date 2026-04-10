Казахстанская теннисистка Дияс завершила карьеру, Винус Уильямс отреагировала

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка сообщила об этом на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня я закрываю одну из самых важных глав своей жизни, я завершаю профессиональную теннисную карьеру. Это был невероятный путь… путь девочки из Алма-Аты, которая с детства мечтала играть на мировых аренах, выигрывать турниры и стать одной из лучших в мире.

И я до сих пор не могу поверить, что эта мечта стала моей реальностью: победы на турнирах, место в топ-30 мирового рейтинга и честь представлять Казахстан на Олимпийских играх.

Я горжусь тем, что выступала за сборную, Что выходила на корт за свою страну и представляла Казахстан на мировой арене», — написала Дияс в соцсетях.

На уход Дияс отреагировала Винус Уильямс: «Ты — источник вдохновения! Буду скучать по тебе на корте!» — написала американка.

Дияс достигала 31-й строчки рейтинга WTA, доходила до четвёртого круга двух Уимблдонов и выиграла турнир WTA в Японии в 2017 году. Последний матч провела на Australian Open в 2026 году, уступив в первом круге Пауле Бадосе.