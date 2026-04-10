Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Линце

Комментарии

Сегодня, 10 апреля, на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия) завершились четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 Линце (Австрия). 1/2 финала:

  • Анастасия Потапова (Австрия, LL) — Донна Векич (Хорватия Q);
  • Мирра Андреева (Россия, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля на грунтовых кортах. Это турнир категории WTA-500 с призовым фондом более € 1 млн.

Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Екатерина Александрова. В этом году она во втором круге проиграла чешке Каролине Плишковой.

Календарь турнира в Линце
Сетка турнира в Линце
Материалы по теме
Мирра вышла во второй полуфинал в сезоне. В Линце ей пока не мешает отсутствие тренера
Мирра вышла во второй полуфинал в сезоне. В Линце ей пока не мешает отсутствие тренера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android