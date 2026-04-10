Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Линце

Сегодня, 10 апреля, на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия) завершились четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 Линце (Австрия). 1/2 финала:

Анастасия Потапова (Австрия, LL) — Донна Векич (Хорватия Q);

Мирра Андреева (Россия, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля на грунтовых кортах. Это турнир категории WTA-500 с призовым фондом более € 1 млн.

Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Екатерина Александрова. В этом году она во втором круге проиграла чешке Каролине Плишковой.