Турнир WTA-500 в Линце: результаты матчей на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, в Линце (Австрия) продолжился розыгрыш турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 Линце (Австрия). 1/4 финала. Результаты на 10 апреля:

Елена Остапенко (Латвия, 4) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:4, 4:6, 1:6;

Мирра Андреева (Россия, 1) — Сорана Кырстя (Румыния, 5) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2;

Анастасия Потапова (Австрия, LL) — Лилли Таггер (Австрия, WC) — 7:6 (9:7), 6:0;

Донна Векич (Хорватия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, SR) — 7:5, 6:4.

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 апреля на грунтовых кортах. Это турнир категории WTA-500 с призовым фондом более € 1 млн.