«Я провёл отличный матч». Алькарас — о разгромной победе над Бубликом в Монте-Карло

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Я начал матч довольно хорошо. У меня были шансы, чтобы сделать два брейка, но я не смог этого сделать, а затем немного потерял чувство владения мячом. Мне пришлось много бегать из стороны в сторону, защищаться, а затем несколько геймов придали мне большую уверенность в матче. Я играл агрессивно и провёл отличный матч против соперника, от которого никогда не знаешь, чего ожидать в следующем розыгрыше. Я рад, что смог пройти и сыграть здесь ещё один полуфинал", — сказал Алькарас в интервью на корте.