Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Я провёл отличный матч». Алькарас — о разгромной победе над Бубликом в Монте-Карло

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я начал матч довольно хорошо. У меня были шансы, чтобы сделать два брейка, но я не смог этого сделать, а затем немного потерял чувство владения мячом. Мне пришлось много бегать из стороны в сторону, защищаться, а затем несколько геймов придали мне большую уверенность в матче. Я играл агрессивно и провёл отличный матч против соперника, от которого никогда не знаешь, чего ожидать в следующем розыгрыше. Я рад, что смог пройти и сыграть здесь ещё один полуфинал", — сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас и Синнер в шаге от финала Монте-Карло. Борьба за звание 1-й ракетки обострилась
