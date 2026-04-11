Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Его игра впечатляет». Алькарас — о предстоящей встрече с Вашеро в Монте-Карло

Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с Валантеном Вашеро из Монако в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
«Его игра впечатляет, домашний турнир даёт ему большую мотивацию. Мы тренировались всего один раз, он сложный соперник», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

В четвертьфинале Алькарас обыграл Александра Бублика со счётом 6:3, 6:0, а Вашеро оказался сильнее Алекса де Минора (6:4, 3:6, 6:3).

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Алькарас — действующий победитель соревнований. В прошлогоднем финале он одолел итальянца Лоренцо Музетти.

Материалы по теме
Алькарас и Синнер в шаге от финала Монте-Карло. Борьба за звание 1-й ракетки обострилась
Алькарас и Синнер в шаге от финала Монте-Карло. Борьба за звание 1-й ракетки обострилась
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android