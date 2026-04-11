«Его игра впечатляет». Алькарас — о предстоящей встрече с Вашеро в Монте-Карло
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с Валантеном Вашеро из Монако в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Валантен Вашеро
В. Вашеро
«Его игра впечатляет, домашний турнир даёт ему большую мотивацию. Мы тренировались всего один раз, он сложный соперник», — приводит слова Алькараса Ubitennis.
В четвертьфинале Алькарас обыграл Александра Бублика со счётом 6:3, 6:0, а Вашеро оказался сильнее Алекса де Минора (6:4, 3:6, 6:3).
Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Алькарас — действующий победитель соревнований. В прошлогоднем финале он одолел итальянца Лоренцо Музетти.
