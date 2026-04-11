Янник Синнер рассказал о планах на грунтовые турниры после Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился планами на грунтовые турниры после «Мастерса» в Монте-Карло.

«Я думаю, после этого турнира мы выйдем с достаточным количеством информации и опытом, чтобы понять, на какие вещи после этого турнира нужно обратить внимание и над какими аспектами нужно ещё немного потрудиться. Пока мы видим, что некоторые вещи работают правильно, но также будут и те, которые нужно доработать и улучшить с этого момента дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В Монте-Карло Синнер вышел в полуфинал, где сыграет с немцем Александром Зверевым.