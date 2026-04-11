«Очень взволнован». Вашеро — о будущем полуфинале с Алькарасом в Монте-Карло
23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро высказался о предстоящем матче с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
Валантен Вашеро
«Я собираюсь поговорить со своей командой, чтобы попытаться понять, как я могу его победить. Моё главное преимущество в том, что я играю дома. Во время этих поединков я смог показать свой лучший теннис. Конечно, было бы здорово всегда так играть, но в конце этих встреч я смог быть более агрессивным, бить сильнее и выходить к сетке. Завтра мне придётся делать это с самого начала матча. Иначе проиграю. Очень взволнован и полон энтузиазма, у меня не будет другого выбора, поэтому я выложусь на полную», — сказал Вашеро на пресс-конференции.
