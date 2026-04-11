Элина Свитолина высказалась о своём отношении к футболу

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от посещения игры «Шахтёра» против АЗ.

9 апреля украинский клуб уверенно обыграл соперника в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций со счётом 3:0.

— Вы недавно посетили матч «Колос» — «Металлист 1925», и вам вручили футболку с третьим номером «Металлиста 1925». Это, я так понимаю, связано с вашим наивысшим рейтингом в WTA-туре?

— Так говорят, потому что считают, что это из-за моего лучшего рейтинга. Но нет, это мой любимый номер. Так совпало, что он третий. Наверное, стоило загадать номер один, но да.

— Планируете ли вы ещё посещать в этом сезоне, например, матчи УПЛ?

— Я уже несколько раз бывала на играх, и вот тоже посетила матч «Шахтёра». Мы увидели отличную победу. Мне очень нравится футбол, поэтому я, конечно, слежу за украинским футболом. И очень интересно наблюдать за тем, как развивается другой вид спорта, — сказала Свитолина, слова которой приводит Sport.ua.

Напомним, Свитолина недавно поднялась на седьмое место в рейтинге WTA.

