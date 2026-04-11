«Мастерс» в Монте-Карло, 2026 год: расписание матчей 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, продолжается грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. В рамках игрового дня состоятся полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло, 1/2 финала. Расписание на 11 апреля (время московское):

14:30 — Александр Зверев (Германия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2);

16:30 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Валантен Вашеро (Монако).

В 1/4 финала Зверев обыграл бразильца Жоао Фонсеку со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3. Синнер оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4), Алькарас победил Александра Бублика (6:3, 6:0), а Вашеро — Алекса де Минора (6:4, 4:6, 6:3).