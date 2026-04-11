Вашеро — первый с 1990 года, кто вышел в свои первые два полуфинала ATP на «Мастерсах»

Вашеро — первый с 1990 года, кто вышел в свои первые два полуфинала ATP на «Мастерсах»
23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро стал первым игроком с 1990 года, вышедшим в свои первые два полуфинала на уровне ATP на турнирах серии «Мастерс». Об этом сообщает OptaAce. В пятницу, 10 апреля, в четвертьфинале соревнований в Монте-Карло он обыграл австралийца Алекса де Минора (шестой в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 18:30 МСК
Валантен Вашеро
23
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Первый раз Вашеро выходил в 1/2 финала в прошлом году на «Мастерсе» в Шанхае. Там спортсмен начал выступление с квалификации и завоевал титул.

В полуфинале соревнований в Монте-Карло Валантен Вашеро сразится с лидером мирового рейтинга и действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом.

