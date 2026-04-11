«Невероятный талант». Зверев оценил уровень игры Жоао Фонсеки
Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением об игре бразильца Жоао Фонсеки после победы над ним в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
«Я думаю, он невероятный талант. Все, кто находится на вершине, знает, что он уже на подходе — и это произойдёт очень, очень быстро. Скоро он будет среди нас. Полностью сформировавшийся игрок? Думаю, ему ещё есть что улучшать, безусловно, но он очень, очень хорош и обладает большим талантом. Несомненно, со временем он будет прогрессировать и станет одним из ведущих игроков», – приводит слова Зверева ESPN Brazil.
