Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер и Зверев повторили достижение Джоковича и Маррея в рамках турниров серии «Мастерс»

Синнер и Зверев повторили достижение Джоковича и Маррея в рамках турниров серии «Мастерс»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и олимпийский чемпион – 2020 немец Александр Зверев, занимающий третью строчку рейтинга, стали вторым дуэтом в истории АТР, которому удалось выйти в 1/2 финала на четырёх «Мастерсах» подряд, сообщает Opta Ace. Синнер и Зверев сыграют друг с другом в полуфинале АТР-1000 в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Зверев и Синнер играли друг с другом на «Мастерсах» в Париже в 2025 году, а позже на американских хардовых турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Ранее подобного добивались серб Новак Джокович и британец Энди Маррей, которые играли друг с другом в полуфиналах четырёх «Мастерсов» подряд в 2015 году.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Синнер рвётся в финал Монте-Карло! Алькарас ждёт матча, Мирра играет в Линце. LIVE!
Live
Синнер рвётся в финал Монте-Карло! Алькарас ждёт матча, Мирра играет в Линце. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android