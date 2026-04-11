Синнер и Зверев повторили достижение Джоковича и Маррея в рамках турниров серии «Мастерс»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и олимпийский чемпион – 2020 немец Александр Зверев, занимающий третью строчку рейтинга, стали вторым дуэтом в истории АТР, которому удалось выйти в 1/2 финала на четырёх «Мастерсах» подряд, сообщает Opta Ace. Синнер и Зверев сыграют друг с другом в полуфинале АТР-1000 в Монте-Карло.
Зверев и Синнер играли друг с другом на «Мастерсах» в Париже в 2025 году, а позже на американских хардовых турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Ранее подобного добивались серб Новак Джокович и британец Энди Маррей, которые играли друг с другом в полуфиналах четырёх «Мастерсов» подряд в 2015 году.
Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
