«Сильно давил на себя». Жоао Фонсека — о поражении от Зверева в Монте-Карло

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поражение в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло от немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 3:6.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
Жоао Фонсека
40
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 3
7 		6 3 6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это был матч, который я очень хотел выиграть, поэтому я сильно на себя давил. Но в целом, думаю, это была хорошая игра. Если говорить о менталитете — он был хорошим: после неудачного момента я смог снова собраться. Но, думаю, именно само отношение к своей игре во время матча было не на таком хорошем уровне», – сказал Фонсека в интервью ESPN Brazil.

За право выйти в финал турнира АТР-1000 в Монте-Карло Александр Зверев поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.

