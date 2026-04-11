«Сильно давил на себя». Жоао Фонсека — о поражении от Зверева в Монте-Карло

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поражение в матче 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло от немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 3:6.

«Это был матч, который я очень хотел выиграть, поэтому я сильно на себя давил. Но в целом, думаю, это была хорошая игра. Если говорить о менталитете — он был хорошим: после неудачного момента я смог снова собраться. Но, думаю, именно само отношение к своей игре во время матча было не на таком хорошем уровне», – сказал Фонсека в интервью ESPN Brazil.

За право выйти в финал турнира АТР-1000 в Монте-Карло Александр Зверев поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.