Зверев — Синнер: где смотреть, во сколько начало полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло
Сегодня, 11 апреля, на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло состоятся полуфинальные матчи. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с олимпийским чемпионом 2020 года, третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым. Начало матча запланировано на 14:30 мск.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Александр Зверев
Янник Синнер
В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Александр Зверев — Янник Синнер можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».
Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 8-4 в пользу итальянца. Последний матч теннисисты провели на «Мастерсе» в Майами (США). В полуфинале Янник обыграл Александра со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Материалы по теме
