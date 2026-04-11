Зверев — Синнер: где смотреть, во сколько начало полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло состоятся полуфинальные матчи. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с олимпийским чемпионом 2020 года, третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым. Начало матча запланировано на 14:30 мск.

В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Александр Зверев — Янник Синнер можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 8-4 в пользу итальянца. Последний матч теннисисты провели на «Мастерсе» в Майами (США). В полуфинале Янник обыграл Александра со счётом 6:3, 7:6 (7:4).