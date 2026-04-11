Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алькарас, Синнер и Зверев повторили достижение «Большой тройки» на турнире в Монте-Карло

Испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и немецкий теннисист Александр Зверев повторили достижение «Большой тройки», к которой относят Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича, в рамках «Мастерса» в Монте-Карло, выйдя в полуфинал турнира, сообщает Opta Ace.

Алькарас, Синнер и Зверев стали первыми теннисистами, занимающими три первых места в рейтинге АТР, которым удалось выйти в полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло с 2008 года. В розыгрыше турнира 2008 года в полуфинал вышли Федерер, Джокович и Надаль, которые занимали лидирующие позиции в рейтинге. Это был первый случай в истории с момента публикации рейтинга ATP в 1973 году.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

