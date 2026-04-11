«Конкурирую с ними напрямую». Фонсека — об уровне своей игры с лидерами рейтинга АТР

40-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился мнением об уровне своей игры после того, как сыграл со всеми тремя лидерами рейтинга АТР на последних турнирах. Ранее Фонсека проиграл в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло немцу Александру Звереву (третий номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 3:6.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
«С тем уровнем тенниса, который я сейчас стремлюсь показывать, я действительно конкурирую с ними напрямую. Но в любом случае в такие моменты решают мелкие детали. Я доволен тем, как я играл, но не тем, как я справлялся с важными моментами.

Думаю, я мог бы действовать лучше, но так есть. Для меня это был невероятный опыт — сыграть против этих ребят, и я думаю, что в следующий раз постараюсь улучшить некоторые вещи в своей игре», – сказал Фонсека в интервью ESPN Brazil.

Ранее Фонсека встречался с лидером рейтинга Карлосом Алькарасом на турнире АТР-1000 в Майами (4:6, 4:6), а также со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнеро на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (6:7 (6:8), 6:7 (4:7)).

