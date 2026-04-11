Зверев — 4-й игрок с 1990 года, вышедший в 1/2 финала на 10 и более «Мастерсах» на грунте

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал четвёртым теннисистом с 1990 года, которому удалось выйти в 10 и более полуфиналов на «Мастерсах» на грунтовом покрытии, сообщает Opta Ace. Немец добился этого результата, обыграв бразильца Жоао Фонсеку в 1/4 финала турнира в Монте-Карло со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.

Ранее подобного результата добивались испанец Рафаэль Надаль (37 полуфиналов), серб Новак Джокович (28), и швейцарец Роджер Федерер (19).

За право выйти в финал турнира в Монте-Карло зверев поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.