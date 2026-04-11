Зверев — 4-й игрок с 1990 года, вышедший в 1/2 финала на 10 и более «Мастерсах» на грунте
Поделиться
Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал четвёртым теннисистом с 1990 года, которому удалось выйти в 10 и более полуфиналов на «Мастерсах» на грунтовом покрытии, сообщает Opta Ace. Немец добился этого результата, обыграв бразильца Жоао Фонсеку в 1/4 финала турнира в Монте-Карло со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
40
Жоао Фонсека
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 3
|6
3
Александр Зверев
Ранее подобного результата добивались испанец Рафаэль Надаль (37 полуфиналов), серб Новак Джокович (28), и швейцарец Роджер Федерер (19).
За право выйти в финал турнира в Монте-Карло зверев поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.
«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
12:07
-
11:48
-
11:47
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
10:03
-
09:50
-
09:37
-
05:42
-
00:49
-
00:29
-
00:13
- 10 апреля 2026
-
23:51
-
23:18
-
23:14
-
23:06
-
22:51
-
22:44
-
22:35
-
21:56
-
21:23
-
21:20
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
19:59
-
19:52
-
19:09
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:33