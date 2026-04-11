Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — 4-й игрок с 1990 года, вышедший в 1/2 финала на 10 и более «Мастерсах» на грунте

Комментарии

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал четвёртым теннисистом с 1990 года, которому удалось выйти в 10 и более полуфиналов на «Мастерсах» на грунтовом покрытии, сообщает Opta Ace. Немец добился этого результата, обыграв бразильца Жоао Фонсеку в 1/4 финала турнира в Монте-Карло со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 12:15 МСК
Жоао Фонсека
40
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 3
7 		6 3 6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее подобного результата добивались испанец Рафаэль Надаль (37 полуфиналов), серб Новак Джокович (28), и швейцарец Роджер Федерер (19).

За право выйти в финал турнира в Монте-Карло зверев поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android