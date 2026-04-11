«Очень скучный в этом плане». Янник Синнер назвал своё любимое мороженое

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какое мороженое он любит больше всего.

«Я люблю ванильное мороженое. Без добавок, мне нравится просто так. Может быть немного шоколадного соуса, но это максимум. Я бы предпочёл вообще ничего. Я очень скучный в плане мороженого. Или фисташковое — у вас есть фисташковое? Но оно должно быть хорошим», – сказал Синнер в видео, размещённом в аккаунте Сincytennis в одной из социальных сетей.

Синнер принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале соревнований он сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.