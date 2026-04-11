Зверев — Синнер: история личных встреч перед 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло состоятся полуфинальные матчи. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с олимпийским чемпионом 2020 года, третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым. Начало матча запланировано на 14:30 мск.
Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 8-4 в пользу итальянца. Он обыграл немца в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2020, в 1/2 финала Цинциннати-2024, Парижа-2025, Индиан-Уэллса-2026 и Майами-2026, в финалах Australian Open — 2025 и Вены-2025, а также в матче группового этапа Итогового чемпионата — 2025. Зверев оказался сильнее Синнера в полуфинале соревнований в Кёльне — 2020, в четвёртом круге US Open в 2021 и 2023 годах, в 1/4 финала Монте-Карло-2022.
