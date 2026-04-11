Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Южный, Медведев, Синнер». Зверев принял участие в блиц-опросе о теннисистах
Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев принял участие в блиц-опросе одного из телеканалов о теннисистах.

– С кем из игроков тебе было наиболее комфортно играть?
– Наверно, с Михаилом Южным. Я ни разу ему не проигрывал.

С кем наименее комфортно?
– Я семь раз подряд проиграл Яннику Синнеру, это тоже считается, но в начале моей карьеры мне не очень нравилось играть против Доминика Тима. Он слишком быстро отправлял мяч обратно, я не мог с ним справиться.

– Кого из игроков считаешь самым недооценённым?
– Наверное, Франсиско Серундоло.

– Игра с каким теннисистом тебя более всего раздражает?
– В какой-то период времени это, возможно, был Даниил Медведев. Мне не нравилось играть против него, я часто ему проигрывал, так что, наверное, он.

– Кого ты считаешь легендами тенниса?
– Если брать более старшее поколение, то Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович. Если сейчас, то Синнер и Алькарас.

– Кто величайший игрок в теннис?
– Новак Джокович, – сказал Зверев в интервью Eurosport France.

