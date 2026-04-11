М. Андреева — Русе: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Линце

Сегодня, 11 апреля, на грунтовых кортах в Линце (Австрия) продолжается турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня в полуфинале сыграют 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Елена-Габриэла Русе, занимающая 87-ю строчку мирового рейтинга. Матч запланирован на 16:30 мск.

Счёт личных встреч Андреевой и Русе — 1-0 в пользу россиянки. Она выиграла со счётом 6:3, 6:4 в третьем круге Australian Open в этом году.

Действующей победительницей турнира в Линце является россиянка Екатерина Александрова. Ранее соревнование проходило на хардовом покрытии зимой.