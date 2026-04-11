Алькарас назвал элементы игры, которые хотел бы позаимствовать у Янника Синнера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие элементы игры он позаимствовал бы у итальянца Янника Синнера.

«Две вещи, честно говоря. Его переход из обороны в атаку — то, как он защищается и мгновенно переходит к агрессии. Он невероятно чисто попадает по мячу, почти всегда в центр ракетки.

И второе — подача. За последние полгода он сильно улучшил подачу, и первую, и вторую. Это то, над чем я тоже хочу работать. Иногда я смотрю, что он изменил, чтобы понять, что могу улучшить у себя. Эти две вещи впечатляют», – сказал Алькарас на пресс-конференции турнира в Монте-Карло.

