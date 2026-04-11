Известна сетка турнира ATP-500 в Барселоне, где сыграют Рублёв, Хачанов и Алькарас
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В основной сетке соревнований заявлены два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
Первым сеяным является лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. На старте соревнований он сыграет с победителем квалификации.
Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне (Испания). Стартовые матчи (частично)
- Карлос Алькарас (Испания, 1) — победитель квалификации.
- Мариано Навоне (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 5).
- Алекс де Минор (Австралия, 3) — победитель квалификации.
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания, 8).
- Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC).
- Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия, 4).
- Валантен Вашеро (Монако, 6) — Теренс Атман (Франция).
- Брэндон Накашима (США) — Артюр Фис (Франция).
- Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, WC) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).
