Известна сетка турнира ATP-500 в Барселоне, где сыграют Рублёв, Хачанов и Алькарас

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В основной сетке соревнований заявлены два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Первым сеяным является лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. На старте соревнований он сыграет с победителем квалификации.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне (Испания). Стартовые матчи (частично)

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — победитель квалификации.
  • Мариано Навоне (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 5).
  • Алекс де Минор (Австралия, 3) — победитель квалификации.
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания, 8).
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC).
  • Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия, 4).
  • Валантен Вашеро (Монако, 6) — Теренс Атман (Франция).
  • Брэндон Накашима (США) — Артюр Фис (Франция).
  • Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, WC) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).
