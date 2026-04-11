Французский журналист раскритиковал Бублика за матч с Алькарасом в Монте-Карло

Французский журналист Бенуа Майлен раскритиковал 11-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика за матч с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Бублик проиграл со счётом 3:6, 0:6.

«Ну, четвертьфинал без искры. Бублика не стоит благодарить — он снова вышел на корт, не особо веря в себя.

Разочаровал. Алькарас же был на все сто. 6:3 6:0 за 63 минуты. Запомним, что это его 300-я победа. В 22 года… И что он по-прежнему №1», — написал Майлен в социальных сетях.

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас сыграет с представителем Монако Валантеном Вашеро.