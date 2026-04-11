Синнер стал четвёртым после «Большой тройки», кто одержал 20 побед подряд на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком после «Большой тройки» с момента введения формата в 1990 году, который одержал 20 и более подряд побед на турнирах серии «Мастерс».

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Лидером по этому показателю является серб Новак Джокович (31 победа), далее идут швейцарец Роджер Федерер (29) и испанец Рафаэль Надаль (23).

20-ю подряд победу Синнер одержал в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4. Далее итальянец сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
Синнер в сете от финала Монте-Карло! Алькарас ждёт матча, Мирра играет в Линце. LIVE!
Live
Синнер в сете от финала Монте-Карло! Алькарас ждёт матча, Мирра играет в Линце. LIVE!
