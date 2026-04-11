Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мне сразу понравилось». Вавринка рассказал, как начал заниматься теннисом в детстве

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 94-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, как начал заниматься теннисом, отметив, что одним из кумиров в детстве для него был американец Пит Сампрас.

– Почему теннис появился в твоей жизни? Что вдохновило тебя начать играть?
— Когда был маленьким, я ходил в школу, как и любой ребёнок восьми лет, но мои родители хотели, чтобы мы с братом занимались спортом вне школы. Рядом с домом был теннисный клуб, в пяти минутах, и так мы начали — каждую среду по одному часу.

Но мне сразу понравилось. Мне нравилась игра, мне вообще нравился теннис. Знаешь, ты один, ты должен думать сам, искать решения. Я быстро стал этим увлечён.

— Кто был для тебя кумиром в детстве, кого ты смотрел по телевизору и кем восхищался?
— Таких было несколько, но одним из них был Пит Сампрас, – сказал Вавринка в студии Tennis Channel.

